Genieten van geroosterde hutspot in leerlingenrestaurant Hengelose Stork College

Muziekthea­ter ‘Hengelo Heroes 1943’ herdenkt April-meistaking op de plek waar het hoort

HENGELO - Hengelo Heroes 1943. Zo heet de muziektheaterproductie die volgend jaar op 6 april plaats heeft in De Gieterij van het ROC van Twente. Het is het verhaal over de April-meistaking die eind april 1943 bij Stork begon. Het is dan tachtig jaar geleden.

3 november