in memoriam Oud-burgemees­ter (1946-2023) ‘zeg maar Leo’ Elfers maakte zich in 14 maanden geliefd in Oldenzaal

Hij was slechts 14 maanden burgemeester van Oldenzaal, maar in die tijd slaagde Leo Elfers zich er wel in geliefd te maken in Oldenzaal. Hij overleed op 77-jarige leeftijd.