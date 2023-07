Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hengelo vandaag

Na eerdere brand bij bloemen­zaak in Borne maakt buurvrouw van dichtgetim­merd pand ernaast zich best wel zorgen

Borne begint een reputatie op te bouwen met panden die wel heel lang leeg staan. Na eerdere onrust over een woning in de Spanjaardswijk, zijn de ogen nu gericht op de Grotestraat 220. „Als daar brand uitbreekt, hebben we een enorm probleem.”