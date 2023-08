Help de boswachter in Twente: ‘Zonder vijftig vrijwilli­gers extra komt werk niet af’

Loopt je hond los in de natuur, dan treedt de boswachter op. Of toch niet? Steeds vaker zijn het vrijwilligers die surveilleren in het bos en op de heide. En dat niet alleen. Ze verzorgen ook excursies, doen veldwerk en nog veel meer. Aangestuurd door echte boswachters. Natuurmonumenten heeft de extra gratis handjes in het veld hard nodig.