Gevaarlijke kruising F35 in Hengelo wordt eindelijk aangepakt: ‘Als het kalf is verdronken, dempt men de put’

Wat er precies aan de kruising wordt aangepast is nog niet duidelijk. Fietsers hebben, ondanks dat ze over de fietssnelweg rijden, geen voorrang. Dat is tot nu toe ook altijd onbespreekbaar geweest, vanwege de aanwezigheid van de spoorwegovergang. Als fietsers voorrang zouden krijgen, komen auto’s in de knel, want bij een gesloten overgang is er geen opstelruimte en zouden ze min of meer midden op het spoor stil komen te staan. De Fietsersbond stelt voor om de spoorwegovergang helemaal af te sluiten.