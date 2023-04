Gewonde bij botsing in Hengelo: verkeer moet omrijden

Oldenzaal viert Konings­nacht met muzikale ‘toppers’ uit tv-programma: ‘We gaan voor kwaliteit’

Een paar dagen voor hun optreden op de Groote Markt staan ze nog in een uitverkocht Ziggo Dome. Tijdens Koningsnacht doen The Chigaco Funk en Bouke Scholten & The Elvis Matters Band het in Oldenzaal nog eens dunnetjes over. „We gaan voor kwaliteit.”