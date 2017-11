Gezocht in en rond Hengelo: honden die bloed af willen staan

HENGELO - Dierenkliniek Beekzicht in Hengelo is naarstig op zoek naar bloed. "Bloed van honden én katten", zegt dierenarts Dieuwert Slager. Met dat bloed kan hij een aangereden dier of een hond of kat met levensbedreigende bloedarmoede snel redden.

De kliniek roept via Facebook mensen op om hun hond of kat daarvoor beschikbaar te stellen. Het liefst honden van twintig kilo of zwaarder. "Niet om de teckels of chihuahua's achter te stellen, maar als er een labrador of herdershond acuut bloed nodig heeft, is het handig als daar een flinke hoeveelheid tegenover kan staan", zegt Slager.

Beroep op huisdieren personeel

De kliniek kon zich tot nu toe aardig redden met het bloed van de honden en katten van het eigen personeel. "Ons eigen netwerk heeft ons daarin prima voorzien", aldus Slager. "Maar ook zij hebben tijd nodig om zich te kunnen herstellen, net als mensen die net bloed hebben gegeven. Vandaar onze behoefte aan meer dieren."

Bloedbank in Nijverdal

Een eigen bloedbank scheelt volgens de dierenarts levens, tijd én kosten. Dierenartsen kunnen gebruik maken van de Veterinaire Bloedbank in Nijverdal. Maar om op die manier aan bloed te komen, is volgens Slager omslachtig en bovendien erg kostbaar.

"Een eigenaar moet dan steeds weer de afweging maken of hij daar voor wil betalen. Dat moet toch anders kunnen. Stel, er komt een aangereden hond binnen en je kunt snel aan bloed komen van een donorhond binnen ons bestand. Dan wordt er een hondenleven gered, scheelt het tijd en wordt het een stuk betaalbaarder voor de eigenaar." Waarom de prijsverschillen in donorbloed zo groot zijn, is niet bekend: de Veterinaire Bloedbank in Nijverdal kon niet reageren op het Hengelose initiatief.

Poule met bloeddonoren