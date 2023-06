Gluren bij de Buren in 39 Hengelose tuinen: dit is het programma

Hengelose Bar bistro Loev opent vestiging op Oude Markt in Enschede

Er komt een nieuw restaurant naar Enschede: Bar bistro Loev. Het concept met tevens vestigingen in Hengelo en Deventer, opent in oktober zijn deuren op een prominente plek aan de Oude Markt. „We willen op den duur heel graag uitbreiden naar minimaal vijf of zes Loev’s”, aldus eigenaar Laurens Satink.