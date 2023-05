Grasveldje als huiskamer van het burengebeuren

Spuitende kanonnen ingezet tegen jeukrupsen in Twente: maar wat voor zomer wordt het?

Vele kronkelende eikenprocessierupsen in bomen. Een paar jaar terug een regelrechte plaag, maar de rupsen lijken in Twente en de Achterhoek een halt toegeroepen. Met dank aan een gedegen aanpak. Maar of dat een ‘jeukloze’ zomer betekent, dat is overigens de vraag.