Gratis met bus of trein? In Twente mag reisgenoot tijdelijk mee zonder te betalen

HENGELO/OLDENZAAL - Met z’n tweeën eropuit met de bus of de trein voor de prijs van één? Dat kan tijdelijk in Twente. Blauwnet en Twents bieden tot en met 29 mei gratis meereistickets aan.

Het gaat om de Blauwnettrein tussen Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en alle bussen van Twents. De organisaties willen op die manier vieren dat Nederland na twee jaar pandemie weer helemaal open is en je er dus weer op uit kunt.

‘Vieren dat land weer open is na pandemie’

Nederland is na twee jaar pandemie weer helemaal open: je kunt er weer op uit. Met de mensen die je graag om je heen hebt. ‘Dat moet gevierd worden, vinden Blauwnet en Twents. En omdat een feestje in je eentje niet echt een feestje is, mag elke reiziger tot en met 29 mei gratis iemand meenemen’, schrijven de organisaties in een persbericht. Ook delen zij op diverse locaties pepermuntjes uit.

„De behoefte om naar buiten te gaan is groot. We hebben natuurlijk heel lang thuis moeten zitten, maar eindelijk mogen we weer. Zeker als de zon schijnt, trekken we er massaal op uit met z’n allen. Wij willen stimuleren om dat met het OV te doen. En om dat samen te doen”, zegt Naomi Elshof. Zij is marketeer bij Keolis Nederland, het bedrijf achter Blauwnet en Twents.

Waar vind ik dat gratis ticket?

Het gratis meereisticket is tot en met 29 mei te downloaden op de websites van de vervoerders: keolisblauwnet.nl/voorjaar en twents.nl/voorjaar. Een ticket is op werkdagen te gebruiken na 9.00 uur en in het weekeinde de hele dag.