Grof afval kwijt? Milieupark Hengelo deze maanden ook op donderdagavond open

File op A1 na aanrijding met meerdere auto's tussen Oldenzaal en Hengelo, vertraging loopt op

HENGELO - Door een aanrijding met meerdere auto's is een file ontstaan op de A1 tussen Oldenzaal en Hengelo. Eén van de betrokken voertuigen staat in brand. De weg is tijdelijk afgesloten.

8 juni