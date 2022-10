Grof geweld op Hengelose parkeerplaats: ‘Het werd me zwart voor de ogen’

Aan het geweld gaat een heel verhaal vooraf merkt rechter Dennis van den Berg bij het begin van de rechtszaak tegen de beide verdachten van het geweld, Chris A. (41) uit Enschede en Naomi W. (31) uit Hengelo. Het slachtoffer is niet alleen de ex van de Hengelose, maar ook de vader van drie van haar kinderen.

De relatie kende allesbehalve een gelukkig eind en ontaardde in bijna negen jaar van lastigvallen en dreigementen. A. is ten tijde van de matpartij de nieuwe partner van W. en ook hij heeft al meerdere vervelende of gewelddadige incidenten meegemaakt met de 32-jarige.

En met die achtergrond komt W. in de avond van de 13de juni vorig jaar haar ex tegen op de parkeerplaats. Volgens de Hengelose komt hij met een dreigende en uitdagende blik op haar af en geeft haar een duw. Ook zou hij in haar richting gespuugd hebben. W. belt vervolgens haar vriend Chris die daarop in zijn auto springt en naar haar toe komt.

Op beelden van een beveiligingscamera in de supermarkt is te zien dat de twee mannen meteen met elkaar in de clinch liggen. De Enschedeër is een geoefend vechter en trekt de 32-jarige onderuit. Onderuit gezakt krijgt deze meerdere klappen. Volgens A. kon hij net een klap ontwijken: „En toen werd het me zwart voor de ogen, ik wist zelf niet waar ik mee bezig was.” Ook W. laat zich niet onbetuigd. „In al mijn woede heb ik hem geschopt, alle frustratie kwam er in één keer uit”, zegt ze.

De 32-jarige houdt aan het geweld onder andere een gebroken oogkas over. A. kwam er ook niet helemaal ongeschonden vanaf, hij brak drie vingers toen hij per ongeluk op de straatstenen sloeg. Bij de politie ontkende de 32-jarige niet dat hij zijn ex een duw gaf en naar haar spuugde, ‘maar dat was wel mis’.

„Je mag nooit voor eigen rechter spelen”, zegt officier van justitie Sandra Leusink. Zij noemt wat gebeurde ‘extreem heftig geweld, inbeuken op het hoofd van het slachtoffer’. Leusink eist 9 maanden cel waarvan 3 voorwaardelijk tegen A.. Tegen W. eist ze 60 uur werkstraf.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.