Groot voetbalfeest in Hengelo met spelers FC Twente: 'Ik heb Michel Vlap een panna gegeven’

Amsterdam­mer voor de rechter na seks met meisje (13) uit Hengelo: ‘Voor mijn gevoel was het iets wat we beiden wilden’

HENGELO - „Voor mijn gevoel was het iets wat we beiden wilden”, zegt Aleksei S. (20) uit Amsterdam vrijdagmiddag. Desondanks staat hij terecht voor de rechtbank in Almelo. Omdat hij in januari 2020 seks had met een 13-jarig meisje uit Hengelo.

22 april