‘Grote brand’ bij metaalbedrijf in Hengelo loopt met sisser af: ‘Bijna geen schade’

met video Grote brand bij metaalver­wer­kings­be­drijf Den Oudsten in Hengelo onder controle

HENGELO - Bij metaalhandel Den Oudsten aan de Petroleumhavenstraat in Hengelo is rond 04.00 uur vannacht brand uitgebroken. Er stond een grote stapel metaal in brand, dat lag opgeslagen op het terrein van het bedrijf.

9:45