Grote drukte bij tribute-avond van BAM-festival in Hengelo

Het was voor het eerst dat BAM de vrijdagavond bij het populaire festival in hartje Hengelo trok. En het bleek een schot in de roos. „Ook wij zijn heel enthousiast”, zegt Thijmen de Groot, voorzitter van stichting BAM, die het festival al jaren organiseert. „De belangstelling was groter dan we hadden verwacht. We kunnen zo'n 3500 mensen kwijt op het grote veld, en op gegeven moment waren die er ook, maar zonder dat dat ook maar tot enig probleem heeft geleid.”

De vraag is dan ook gerechtvaardigd of de tribute-avond een jaarlijks terugkerend iets gaat worden. „Als ik voor mezelf spreek zeg ik ja”, meldt De Groot. „Maar we hebben met veel meer mensen te maken. De omwonenden, de sponsors, de gemeente en onze vrijwilligers natuurlijk. Want daarvan zijn we bij een gratis festival wel afhankelijk. We gaan alles weer evalueren en dan zullen we een besluit nemen. Maar dat we enthousiast zijn is wel duidelijk.”