Grote NS-storing op station Hengelo opgelost: zwartrijden niet meer nodig

Moedeloos na lang leuren met een ‘Hengelose’ locomotief: ‘Elders leeft het wel, maar hier niet’

HENGELO - Het is ze niet gelukt. Er is totaal geen interesse om de Locomotief 2200 terug te halen naar Hengelo, de stad waar de imposante loc voor een belangrijk deel is gemaakt. Initiatiefnemers Hans de Gruil en Henk Dassen zijn bitter teleurgesteld.

8 september