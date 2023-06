Half bewolkte ochtend en middag in Hengelo

Brandweer Twente druk met blussen bermen en boschages: hoge vlammen in Rijssen

Brandweer Twente heeft zaterdagvond een felle brand in Rijssen geblust. De brand was ontstaan in de struiken in een achtertuin aan de Zuiderstraat. Bij aankomst van de brandweer tegen elf uur sloegen de vlammen metershoog uit.