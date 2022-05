Handbalkampioen Olympia uit Hengelo kan weer omhoog kijken: ‘Wij waren het meest complete team’

De vlag kan uit bij Olympia. Tal van teams zijn kampioen geworden. Meerdere jeugdploegen bekroonden een goed seizoen met een titel. Maar niet alleen bij de jeugd viel iets te vieren. Het vlaggenschip kon eerder deze week de champagnefles ontkurken. De handbalsters uit Hengelo werden kampioen in de hoofdklasse. De club wil er een feestelijk tintje aan geven. Alle kampioenteams worden zondag 15 mei gehuldigd in sporthal Veldwijk. Van het succes in de jeugd moet de selectie de vruchten gaan plukken. „De meiden van B1 stromen door naar de selectie. Laat ze maar komen. Ze zijn er klaar voor”, zegt routinier Sandra Visschedijk (37) van Olympia. Maar die jeugdploeg wacht eerst nog een mooie handbaldag in Boekel. Olympia B1 strijdt 29 mei in een toernooi om het Nederlands kampioenschap.