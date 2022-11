Hans Krake (62) presenteert zich als de nieuwe stadsprins van Hengelo!

In Club Merlijn was de verrassing groot toen de twee nieuwe hoogheden van de Windbuul'n zich eindelijk mochten laten zien. Anderhalf jaar zaten ze al in de wachtkamer, noodgedwongen, omdat het carnaval afgelopen seizoen niet doorging vanwege corona. Vrijdagavond echter was hun moment daar.

Hans Krake is 62 jaar, geboren in Hengelo, maar al sinds 1988 woonachtig in de metaalstad. Hij heeft als fiscalist een eigen kantoor, genaamd Krake Adviesbureau, met vestigingen in Rijssen en Hengelo. Hij is getrouwd met Lisa (39), samen hebben ze zoon Edward (10).

Quote Ai könt rekennen, dan rek’n moar op ‘n knalfeest Lijfspreuk van stadsprins Hans Krake

Zijn adjudant is Bjorn Stegeman (45), een door de wol geverfde carnavalsvierder. Hij was namelijk al stadsprins in 2013 en in 2018 adjudant. Stegeman is getouwd met Marith, zij heeft zoon Bryan van 25 jaar. Samen met zijn vrouw runt de adjudant het bedrijf Marith Transport in Hengelo.

De lijfspreuk van het nieuwe koppel luidt: ‘Ai könt rekennen, dan rek’n moar op ‘n knalfeest’.

Volledig scherm De onderscheiding van de nieuwe prins van Hengelo, Hans Krake. © Engelbert Heideman