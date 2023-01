‘Heb je eindelijk zonnepanelen, is het weer niet goed’

Kampioenen van weleer Het stille verdriet van voormalig tophandbal­ler Hans Ardesch uit Hengelo: ‘Dat mij die rotziekte overkomen moet’

HENGELO - Hans Ardesch (69) geniet als hij uit zijn eigen archief de foto’s terugziet van zijn tijd als tophandballer bij het Hengelose Hercules, een eredivisieploeg, in de jaren 70. „Dit was in sporthal Veldwijk. Wat een volk toen op de tribunes. Mooi, toch?” Een contrast met zijn situatie nu. Hij lijdt aan de ziekte van Parkinson.

22 januari