Heden, verleden en toekomst komen samen in tweede ondernemerscentrum in oude mts Hengelo

Het wordt de tweede vestiging van de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ), bedoeld voor startende ondernemers. „Hiermee kunnen we talenten vast naar Hart van Zuid trekken”, stelt SP-wethouder Mariska ten Heuw. Daar zijn ongeveer duizend woningen gepland, plus ruimte voor bedrijvigheid. Dit tweede ondernemerscentrum blijft ongeveer drie jaar.

H164 aan de Enschedesestraat begon in 2010 als initiatief van de gemeente, woningbouwcorporatie Welbions en ondernemersorganisatie ROZ. Doel was de lokale sociaaleconomische structuur te versterken.

Verleden, heden en toekomst

In dit tweede ondernemerscentrum richt de gemeente een informatie- en ontvangstruimte in over verleden, heden en toekomst van Hart van Zuid, de bakermat van de Hengelose ‘metaaltrots’ als Stork, Dikkers en Hazemeijer. „Hart van Zuid was en is dé ideale plek voor talenten en pioniers, dichtbij het station en de binnenstad. Hier geven we talenten vast de kans warm te draaien”, aldus Ten Heuw.