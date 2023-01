Heeren van Hengelo brengen 23.600 euro bijeen voor ‘De Vergeten Twentse Lente’ van Johanna ter Steege

De Vergeten Twentse Lente gaat over de April-meistaking die op 29 april 1943 bij Stork in Hengelo begon. De actrice, die in Twente furore maakte als Hanna van Hendrik nam de cheque na afloop van de zitting zelf in ontvangst.

Het stuk gaat exact 80 jaar later in première op evenemententerrein Vliegveld Twenthe. Van het geld kunnen 1000 studenten van het ROC van Twente de voorstelling bezoeken. Het theatergezelschap slaat een brug tussen de April-meistaking en het heden en wil juist jongeren betrekken bij de maatschappelijke discussie over vrijheid, democratie en oorlog.

Heer van Hengelo

Circa 300 genodigden genoten in De Vereeniging van een gevarieerd programma. Burgemeester Sander Schelberg reikte de eerste 'Heer van Hengelo’ uit. Een wisseltrofee in de vorm van de stadhuistoren die in het vervolg jaarlijks wordt uitgereikt aan een 'heer’ die op een uitzonderlijke manier een bijdrage levert aan de Hengelose gemeenschap. Ludan Schmid, onder meer voorzitter van Stichting Het Kerstdiner, is de eerste Hengeloër die de titel mag dragen.

Volledig scherm Actrice Johanna Ter Steege. © Shody Careman