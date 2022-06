Heng Loose: de vibes van Venice Beach in Hengelo

Eigenlijk wist Tjeerd Derkink (44) het al voordat het skatepark bij het station in Hengelo in 2019 openging. De baan is meer dan een plek waar skaters van ver buiten de regio lekker even met hun plankje kunnen rollen. Het moest de broedplaats worden voor een eigen subcultuur die de sport overstijgt. Skaten is namelijk ook mode, muziek, kunst, a way of life.