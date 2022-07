Hengelo denkt na over supermarkt voor de armen: bezoekers betalen minder en er liggen veel gezonde producten

Het is nog een plan, een definitief besluit wordt later dit jaar genomen. Maar Hengelo vindt het belangrijk om inwoners met weinig inkomsten op die manier te steunen. ‘Een gezonde leefstijl draagt bij aan preventie op allerlei vormen van (gezondheids)zorg en ondersteuning. Voor inwoners die (tijdelijk) te weinig inkomsten hebben om voldoende boodschappen te doen in een reguliere supermarkt, zetten we in op een zogenoemde Super Sociaal’, schrijft het college van B en W.