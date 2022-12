Hengelo heeft eigen energieregeling, wie laat 800 euro liggen?

Sylvie uit Hengelo (15) groeide als peuter op met kreten als ‘kiai!’ en ‘rei’, nu is ze zelf karatekam­pi­oen

HENGELO - Ze hikte er drie keer eerder tegenaan. En eindelijk heeft ze hem te pakken. Met het behalen van de nationale karatetitel is er een last van de schouders van de Hengelose Sylvie Nijzingh gevallen. „Het was een hele opluchting dat het nu wel is gelukt.”

12 december