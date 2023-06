Hengelo heeft nu ineens twee stadsstrandjes en hier kun je ze vinden

De Scholten­hof in Zenderen mag uitbreiden met tien extra plekken, maar wethouder Velten is tegen

De Scholtenhof in Zenderen mag van de gemeente Borne uitbreiden van 38 naar 48 plekken voor volwassen mannen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedragsproblemen. Niet alle wethouders zijn het daarmee eens, maar volgens de meerderheid is er geen juridische basis om de uitbreiding tegen te houden.