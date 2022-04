Hengelo krijgt op 250 punten door de stad openbare laadpalen: ‘Steeds meer auto’s zijn elektrisch’

Veel lagere boete voor Nobian door verjaring ernstige olielekka­ges bij Hengelose zoutputten

Zoutproducent Nobian is veroordeeld tot een boete van 75.000 euro voor het niet melden van ernstige olielekkages bij zoutputten in Hengelo. De rechtbank in Zwolle neemt het de opvolger van AkzoNobel kwalijk dat het bedrijf dit een jaar lang onder de pet hield. Justitie heeft de zaak te lang laten liggen waardoor een groot deel van de strafbare feiten is verjaard.

28 maart