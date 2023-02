Hengelo onderhandelt met horeca over Club Dux aan de Markt

Geveltje leasen? Bij WEBO in Rijssen hebben ze een wel heel bijzonder exemplaar

RIJSSEN - Een muur is toch maar een muur? Niet voor het Rijssense WEBO. Daar zijn wanden en kozijnen hogere wiskunde. Het bedrijf komt nu op de proppen met een gevel die niet alleen uit gerecycled hout bestaat, maar die ook volledig of in stukken keer op keer opnieuw te gebruiken is. Het circulaire element, zoals het gevelstuk heet, is zelfs al genomineerd voor een innovatieprijs.

