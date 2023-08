Hengelo verblijdt voorzitter van 25-jarige theatergroep Barst met Nijverbij

Elektroni­ca in auto kan ook te vaak waarschu­wen

‘Automobilist uit Borne negeert rood waarschuwingslampje op dashboard en rijdt motorblok van leenauto van garagebedrijf uit Hengelo aan gort’. Ik heb er maar even een sekse-neutrale versie van gemaakt, want je moet maar zo denken: als het een man was geweest, had er niet ‘man’ gestaan, maar waarschijnlijk automobilist, zoals nu.