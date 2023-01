Hengelo zet vol in op controversieel Warmtenet: ‘Elke oplossing heeft voor- en nadelen’

Duurzame verwarming

In het gisteren gepresenteerde ‘Warmteprogramma Hengelo’ staat de vraag staat centraal hoe en wanneer Hengelo overgaat op duurzame verwarming. Dit in relatie tot de gestelde klimaatdoelen in 2050. De uitstoot van C02 door gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot klimaatverandering met alle gevolgen van dien. Internationaal zijn er afspraken gemaakt om daar een einde aan te maken. Voor ‘het overgrote deel van Hengelo’ wordt Warmtenet (stadsverwarming) gezien als een kansrijke techniek om de doelen te halen.