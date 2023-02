Hengeloër (62) met uitkering verdient stiekem bij als tuinman, nu moet hij voor straf 150 uur werken

Dieven die in Tubbergen toesloegen hadden straf kunnen ontlopen, maar gingen niet op het aanbod in: ‘Het ligt nu bij de politie’

Uit de kluis van broodjeszaak The Cube in Tubbergen werd in het weekend van 4 februari 500 euro gestolen. Eigenaresse Esther Haverkate riep de dader via Facebook op om zichzelf te melden en het geld terug te brengen. Desnoods anoniem. Hiervoor kreeg hij een week de tijd, tot afgelopen zondagavond. Heeft Esther reactie ontvangen op haar oproep?