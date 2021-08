Hengeloër Theo Oostendorp leerde duizenden kinderen voetballen en neemt na 25 jaar afscheid van ATC’65

Top voor nop Uitkijkto­ren Weusthag in Hengelo ook in trek bij sporters: ‘Trappen zorgen voor extra uitdaging’

29 juli HENGELO - In de rubriek Top voor nop aandacht voor gratis bezienswaardigheden en attracties in Hengelo. Deze aflevering gaat over de uitkijktoren in het Weusthagpark. Hardloper Marco Bos maakt hier ook gebruik van.