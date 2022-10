Hengeloos raadslid wil maatregelen om ‘bende’ met deelvervoer tegen te gaan

Remco kijkt ’s nachts in Maleisië FC Twente: ‘Leven is meer relaxed dan in Europa’

Remco Rademaker (33) zit soms ’s nachts voor de tv in Kuala Lumpur naar FC Twente te kijken. „Daar blijf ik voor op.” De oud-Hengeloër werkt in de hoofdstad van Maleisië als ‘director of rooms’ van twee hotels, waarvan één met zes sterren.

25 september