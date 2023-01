Hengelose (30) die naar haar gegooide vuurwerkbom oppakte en vingers verloor, is uit angst verhuisd

‘Katvanger’ in Enschedese hennepplan­ta­ge: ‘Ik wist wel dat het foute boel was’

ENSCHEDE/GLANERBRUG - In november 2019 rolde de politie een grote hennepplantage op aan Het Sander in Enschede. Er waren ruim 1700 planten in een pand dat op naam stond van Marc M. (49) uit Glanerbrug. Hij bleek ‘slechts’ katvanger te zijn en kreeg donderdag voor de rechtbank in Almelo een voorwaardelijke celstraf van een maand.

19 januari