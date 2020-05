Hengelose Amée heeft eerste 100 euro via Yvonne van Gennip-fonds binnen: ‘Het begin is er’

Gemeente Hengelo gaat weer controle­ren op auto's in de binnenstad

14:01 HENGELO - De gemeente Hengelo gaat vanaf 1 juni extra controleren op auto's in de binnenstad. Vanwege het coronavirus was het de afgelopen maanden rustiger in de binnenstad. Veel ondernemers maakten van die gelegenheid gebruik om te klussen in de zaak. Daardoor stonden er veel auto's en busjes in de stad.