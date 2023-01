Hengelose bestuurder wooncorporatie blij dat hij ook eens een huurverlaging kan aankondigen

Elastieken­koers dit jaar alleen in Hof van Twente: ‘Dit moeten we koesteren’

GOOR - In 2020 en 2021 gooiden een tekort aan bestuursleden en corona roet in het eten en ook afgelopen jaar was het risico op een afgelasting te groot om de Elastiekenkoers in de Hof van Twente door te laten gaan. Maar dit jaar moet het er weer van komen. Voorzitter Jan Meen: „We hebben hier een uniek evenement, dat moeten we koesteren.”

10 januari