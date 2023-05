Hengelose beveiliger wordt in afwachting van politieonderzoek niet ingezet door gemeente

In maart schreef deze krant dat de Veiligheidsregio Twente het contract met het bedrijf Sa-Int Security niet verlengt. Het bedrijf voerde het cameratoezicht uit in het centrum van Enschede, Hengelo, Almelo en Borne. Aanleiding is een negatieve rapportage over het bedrijf door de politie. Bronnen zeggen dat er mogelijk is geknoeid met certificaten of diploma’s. Het onderzoek dat zich toespitst op valsheid in geschrifte loopt.