Hengelose bomen kunnen wel een extraatje gebruiken en krijgen speciaal substraat

Moniques dochter had zwaar au­to-ongeluk op N35: ‘Foto’s stonden eerder online dan dat wij ervan afwisten’

ENSCHEDE/HENGELO - Dat de 19-jarige dochter van Monique Oolbekkink (44) de frontale botsing heeft overleefd is een wonder. Op 29 oktober 2021 kwam zij op de N35 bij Enschede in aanrijding met een vrachtwagen. Foto’s en de berichtgeving van het ongeluk stonden al online, alleen wist de moeder van het verkeersslachtoffer nog van niks. „Zoiets is enorm traumatisch.”

16 december