Hengelose buurt voelt zich overrompeld door bouw padelbanen op plek tenniscomplex. ‘We hebben geen aanvraag gezien’

De allerbeste Elvis tribute artists komen vrijdag en zaterdag naar Almelo

Het Van der Valk Theaterhotel in Almelo verandert vrijdag en zaterdag in ‘heartbreak hotel’. De allerbeste Elvis tribute artists, onder wie Europees kampioen Emilio Santoro en wereldkampioen Ben Thomson laten hun pelvis swingen als The King en presenteren zijn gevoeligste ballads en meest opzwepende rock-’n-roll onder begeleiding van de Gracelandband.

10 november