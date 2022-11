Hengelose Daniëlle werd maar tien weken: ‘Misschien is ze daarboven 37, dezelfde leeftijd die ze hier beneden zou hebben gehad’

Lek in waterlei­ding Hengelo-Zuid: cruciale kruising tot kerstdagen op de kop

HENGELO - Automobilisten moeten de komende dagen rekening blijven houden met verkeershinder in Hengelo. Files in de stad zijn langer dan normaal omdat her en der nieuwe verkeerslichten worden ingebouwd. Vanaf maandag 21 november wordt er gewerkt aan de kruising Breemarsweg-Oelerweg-Haaksbergerstraat.

21 november