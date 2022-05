Hengelose dief tankt tien keer zonder betalen: ‘Ik kon niet anders’

Twentse wijkverple­ging: cliënt en naasten moeten meer zelf doen

Help jij de buurman van 85 bij het douchen als de wijkverpleegkundige daarvoor niet meer komt? Over vragen als deze moeten we nadenken, zegt de baas van een grote Twentse zorgorganisatie. De Twentse wijkverpleging roept de burger te hulp.

