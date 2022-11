Hengelose fractievertegenwoordiger Jim ter Braak (18) na beledigende tweet over VVD’er Sophie Hermans op matje geroepen

Hengelose handbal­ster Pipy Wolfs ging met zevenmijls­laar­zen naar Oranje

HENGELO - Nog geen drie jaar geleden handbalde Pipy Wolfs met DSVD in de kelder van de eredivisie, nu doet de 20-jarige Hengelose met het ‘grote Oranje’ mee aan het EK in Skopje. Over met zevenmijlslaarzen een droom achterna gaan.

9 november