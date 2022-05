Hengelose handbalster Pipy Wolfs kiest voor avontuur in Spanje

De cirkelspeelster maakte in 2020 de overstap van DSVD naar de meervoudig landskampioen in Amsterdam, waar de jeugdinternational zich verder heeft ontwikkeld. Nu is ze klaar voor haar eerste buitenlandse avontuur. Spelen in Spanje ziet Wolfs als een tussenstap, laat ze weten aan HandbalInside. „Ik heb als doel ooit in toplanden als Frankrijk en Denemarken te spelen, maar eerst wil ik in Spanje een nieuwe ervaring opdoen.”