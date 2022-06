Hengelose huurder was schrik van de buurt en moet woning in wijk Thiemsland uit

De reeks met incidenten waarbij de man betrokken is is lang. Hij woont sinds 2010 in een woning van Welbions aan Canadian Grenadier in de wijk Thiemsland. Hij klaagt over andere huurders, regelmatig dreigt hij de corporatie om het heft in eigen hand te nemen. Hij heeft toegegeven dat hij bij een incident in januari 2020 eieren naar een hovenier gooide.