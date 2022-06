Hengelose kunstenaar Jan Wessels is er weer bij in Wisconsin, nu met kerkuil

Hengelose veelpleger Janne C. moet twee jaar naar kliniek voor waslijst aan diefstal­len

HENGELO - Janne C. (38) uit Hengelo is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot verplichte opname in kliniek voor stelselmatige daders (ISD). De vrouw, die kampt met psychische problemen, heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan winkeldiefstal en bedreiging.

11 juni