Hengelose kunstenares Lara Vos wordt onderverhuurder: ‘Het wordt touwtrekken’

Goederen­ver­voer over Oldenzaals spoor blijft heet hangijzer: ‘Accepteer geen lapmidde­len meer!’

De toename van het goederenvervoer over het spoor blijft de gemoederen bezighouden. Het college van B en W kreeg er maandagavond van langs tijdens een presentatie over de ontwikkelingen op het spoor. Aanwonenden verwijten de gemeente wederom dat ze te afwachtend is.