Hengelose liefhebber van planten mag drie maanden zijn huis niet in na vondst hennepplantage

Bij een inval in zijn woning aan de Oelerweg in december vorig jaar zijn 75 planten en nog enkele tientallen stekjes in beslag genomen. Op last van burgemeester Sander Schelberg is zijn huis nu voor drie maanden gesloten.

Daar maakt de Hengeloër, die hier 25 jaar woont, bij de bestuursrechter in Zwolle bezwaar tegen. Hij snapt het niet. Hij had immers alles wat met de hennepkweek te maken opgeruimd? Zijn huis is schoon en hij zal nooit meer gaan kweken. Wat is dan nog het probleem, en waarom nu pas sluiting van zijn woning, zo’n drie maanden later? Nu slaapt hij op de bank bij zijn zuster en dat is eigenlijk geen oplossing.