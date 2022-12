Hengelose moet Wajonguitkering via rechter afdwingen

Technisch hoogstand­je in vernieuwde Boekelose­brug Hengelo is nu al een flop

HENGELO - De nieuwe Boekelosebrug vol technische ‘hoogstandjes’ vertoont nu al gebreken. De zonnepanelen in het wegdek laten los. Hoewel er niet direct gevaar is voor de verkeersveiligheid, zou dat over enige tijd wel gevaar kunnen opleveren, aldus de gemeente na inspectie. Daarom wil de gemeente ze verwijderen en het wegdek herstellen.

