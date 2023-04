Hengelose Nancy (53) adviseert modezaken: ‘Omzet gaat soms wel met 40 procent omhoog’

‘Nieuwe gezichten’ in centrum Ootmarsum met The Teaspoon en Canvasso: ‘De lekkerste thee bestaat niet’

De lente is begonnen, het toeristenseizoen in het hartje van Ootmarsum komt weer op gang. Aan de Grotestraat zijn deze zomer ‘nieuwe gezichten’ te vinden. The Teaspoon, Thee en Zo is inmiddels twee weken in bedrijf, Canvasso hoopt halverwege mei de eerste gasten te verwelkomen.