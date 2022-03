Hengelose politieke partijen steunen lhbt-plussers

En dat laatste is ook in 2022 nog hard nodig, zegt Robert Tjoonk, het Hengelose bestuurslid van het COC. Hij verwijst naar de ophef die zondag ontstond tijdens de politieke discussie die door door deze krant was georganiseerd. Daar bleek dat lijsttrekker Keoma Ong-A-Fat van de partij Jezus Leeft vindt dat homoseksualiteit te genezen is. „Niet iedereen kan zijn wie of wat hij wil zijn. We zien regelmatig dat er geen sprake is van een veilige situatie voor lhbt-plussers. Niet in het werk, niet in de sport en niet in de maatschappij.”